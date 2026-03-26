Тревожные звоночки: 3 главные ошибки при выборе хирурга для ринопластики

Выбор врача «по фото» и отказ от диагностики часто приводят к повторным операциям и проблемам со здоровьем. Эти правила касаются и ринопластики, сообщил РИАМО ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович.

«Первая ошибка: выбирать хирурга только по эстетическим фото. Многие смотрят на красивые „до и после“ и думают, что это главный критерий. Но хороший ринохирург должен показывать не только результат, но и рассказывать, как он сохраняет дыхание. Если врач вообще не говорит о функции носа — это тревожный звоночек», — предупредил Карпович.

Он посоветовал спросить врача: «Как вы проверяете дыхание до операции? Какие методики используете, чтобы оно не нарушилось?». Если он не дает четкого ответа — лучше поискать другого.

«Вторая ошибка: доверять хирургу, который обещает „легкую и быструю“ операцию без качественной диагностики. Ринопластика — это ювелирная работа с костями и хрящами. Ответственный хирург обязательно назначит КТ или эндоскопическое исследование, чтобы увидеть все анатомические особенности», — рассказал специалист.

Карпович уточнил, что, если врач не проводит предоперационную диагностику, он работает вслепую. Последствия — нарушенное дыхание, асимметрия, необходимость повторной операции.

«Третья ошибка: не проверять квалификацию и специализацию. Пластический хирург — это широкий профиль, но ринопластика требует дополнительного ЛОР образования. Узнайте, имеет ли врач ЛОР направление, стажировался ли по ринохирургии. Идеально, если хирург совмещает пластическую и функциональную подготовку — такой сможет одновременно исправить форму и сохранить дыхание», — резюмировал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.