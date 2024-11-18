Тревожность и неуверенность: психолог рассказала о причинах руминации

Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева заявила, что руминация, то есть навязчивая неприятная мысль, связана с тревожностью и неуверенностью в себе и с ней непросто справиться.

«Если неуверенность в себе, например, то у человека возникают бесконечные мысли, что про него подумают, как он будет выглядеть, а все ли хорошо он делает и так далее», — сказала психолог в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в случае руминации лучше обратиться за профессиональной помощью, а если нет возможности это сделать — то начать фиксировать навязчивые мысли.

Для этого можно использовать специальные приложения на гаджетах или вести дневники мыслей и эмоций. Дальше следует перейти непосредственно к работе с самой мыслью и поиску причин ее возникновения.