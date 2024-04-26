«Тревожная кнопка» появилась у бригад скорой помощи в Подмосковье

На планшетах бригад Московской областной станции скорой медицинской помощи начала работать «тревожная кнопка». Она позволяет бригаде при возникновении опасной ситуации во время вызова незаметно отправить сигнал о помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Одними из первых на место происшествия приезжают сотрудники скорой помощи. При этом во время работы они могут столкнуться с агрессией. Поэтому мы ввели в работу «тревожную кнопку» на планшетах, которые всегда под рукой у бригады. При нажатии на нее сигнал тревоги отправляется в круглосуточный оперативный отдел станции скорой помощи. Диспетчер принимает вызов и передает его в полицию для реагирования», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В настоящий момент случаев использования «тревожной кнопки» не зафиксировано.

В прошлом году, чтобы дополнительно защитить жизнь и здоровье бригад скорой помощи, их застраховали.

Страхование для сотрудников скорой помощи предусмотрено в случае смерти в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, при установлении инвалидности в результате несчастного случая при исполнении трудовых обязанностей, в случае временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая, произошедшего при исполнении трудовых обязанностей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.