Тренинг для медицинских регистраторов состоялся в Раменской больнице

Для сотрудников Раменской больницы Жанна Жиколина проводит регулярные семинары и тренинги. Так, для медицинских работников Раменской центральной поликлиники было проведено очередное занятие, направленное на совершенствование речевого аппарата, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятии с психологом была проведена работа по совершенствованию коммуникативной компетенции и развитию способностей, которые необходимы для эффективного общения с пациентами.

Для разрешения конфликтных ситуаций, как в ситуациях с пациентами, так и в межличностном общении медработников, с партнерами, были разработаны алгоритмы поведения. Также сотрудники проявили интерес к методам управления эмоциональным состоянием. К каждому сотруднику был прикреплен список из инструментов и навыков, которые он должен использовать по-другому, чтобы повысить эффективность своих коммуникаций.

«Как правило, такие тренинги направлены на объединение коллектива. И сегодня мы с медицинскими регистраторами смогли прямо и без критики обсудить все волнующие вопросы, каждый смог услышать друг друга и найти пути решения. Также мы отработали уже утвержденные в больнице стандарты общения, речевые модули, вопросы дресс-кода. Ведь в общении очень важно уметь задавать вопросы, подводя сотрудника к выводам и поиску путей решения любой ситуации» — рассказала Жанна Александровна.

Проводимые семинары и тренинги направлены на повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг и улучшение качества работы сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.