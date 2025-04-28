Травмы прошлого: как пережить сексуальное насилие и вернуться к нормальной жизни

Сексуальное насилие — тяжелейшее событие, которое может произойти как с женщинами, так и с мужчинами. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что жить полноценной жизнью после травмы возможно, но процесс восстановления требует времени, сообщает RuNews24.ru .

По словам специалиста, существуют разные формы насилия: домогательства, изнасилование, попытка изнасилования. Многие пострадавшие избегают говорить о случившемся даже на приеме у психолога. Некоторые женщины, вспоминая травму, эмоционально отстраняются от этих событий. Часто факт пережитого насилия выясняется только в процессе долгой работы с психотерапевтом.

«Каждая женщина переносит сексуальное насилие по-своему. Иногда изнасилование в зрелом возрасте оставляет меньший след, чем домогательства в детстве — в возрасте от 10 до 16 лет. Это сильнее переносится, судя по статистике, чем изнасилование уже в более позднем возрасте. Но женщинам очень трудно рассказывать и признаться в этом. Сексуальное насилие — это причина многих психологических проблем. Масштабы этой проблемы серьезны, особенно детского домогательства», — подчеркнул психолог.

Сергей Лунюшин отмечает, что в окружении почти каждой женщины есть те, кто испытал насилие в разные периоды жизни, но предпочли об этом молчать.

С воспоминаниями можно работать и ослаблять их влияние, однако не всегда удается полностью избавиться от боли. Иногда психика включает механизмы защиты: вытеснение, обесценивание событий, забывание. В практике психолога были случаи, когда женщины спустя месяцы терапии начинали вспоминать детали травмирующего события. На этом этапе они осознавали масштаб трагедии, что становилось важным шагом на пути к восстановлению.

Особенно тяжело переносится насилие, если близкие, прежде всего матери, отрицают факт преступления или поддерживают насильника. Иногда мать обвиняет ребенка, считая его виновником трагедии. Это наносит дополнительный вред. В некоторых неблагополучных семьях на факт насилия реагируют резко, защищая пострадавших. В более благополучных семьях случаи насилия нередко замалчиваются.

Сергей Лунюшин подчеркнул, что чувство вины за произошедшее часто ложится на плечи жертвы. Чем сильнее работают защитные механизмы психики, тем выше шанс, что человек сможет жить дальше, справляясь с пережитым.