Травмы и «паничка»: когда обязательно нужно идти к психологу

Психолог Чернякова: при панических атаках лучше всего обратиться к специалисту

Клинический психолог Татьяна Чернякова заявила, что неприятные ощущения или боль без физических объяснений могут указывать на панические атаки и иногда в их лечении не обойтись без работы с психикой и обращения к специалисту, сообщает портал «Узнай.ру» .

То же самое, по ее словам, касается зависимостей и компульсивного поведения: самостоятельно справиться с этим проблемами невозможно, требуется помощь профессионала.

«Сюда же отнесем психологические травмы. Травма — это слом психики. У человека появляется ощущение беспомощности, невозможности справиться с пережитым событием», — сказала доктор.

В таких случаях психотерапевт играет для клиента роль «психологически взрослого», он на время как будто заменяет родителя и помогает прожить травматический опыт.

Во время возрастных и жизненных кризисов человек часто может ощущать одиночество и непонятость. В этой ситуации тоже самый простой и эффективный путь — обращение к психологу, заключила эксперт.