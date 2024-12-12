Травмы и обморожения: врач из Красногорска предупредил о зимних опасностях

Зима — время льда, по которому так весело скользить на коньках, а также снежных горок, с которых можно с головокружительной скоростью лететь на ватрушке. Но такие забавы могут обернуться травмами и обморожением, сообщил РИАМО врач травматолог-ортопед Красногорской больницы Сергей Сорокин.

«Если говорить о коньках, то выбирайте для катания специально оборудованные катки. Во время катания нужно соблюдать дистанцию и избегать сложных кульбитов, которые могут привести к травмированию как самого исполнителя, так и окружающих. Конечно, на лед выходить можно только в трезвом виде и не превышать скоростной режим», — сказал Сорокин.

Он добавил, что в последние годы растет популярность ватрушек. Тюбинг является одним из самых опасных видов «транспорта». Он скользкий, развивает высокую скорость и при этом становится неуправляемым. На самодельных спусках попадаются неровности. Если на такой ямке или кочке ватрушка подпрыгнет, ее «всадник» может получить травмы.

Есть специализированные тюбинговые горки с гладкой поверхностью, бортиками и покрытием, которое на финише позволяет безопасно затормозить.

«Особенно опасно, когда ватрушку прикрепляют к автомобилю, квадроциклу, снегоходу и так далее. Это может привести к серьезным травмам как среди детей, так и среди взрослых», — предупредил доктор.

По его словам, если при травме человек испытывает сильную боль, которая длительное время не проходит, нужно обратиться к врачу. Если травма серьезная — необходимо вызывать скорую помощь.

Травматолог уточнил, что родители внимательно должны отнестись к зимнему гардеробу ребенка. Чтобы избежать обморожения, необходимо выбирать теплую непромокаемую одежду — предпочтительно комбинезон, и высокую обувь, которая фиксирует голеностопный сустав, и в которую не будет набиваться снег.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.