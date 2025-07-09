Травмы: эксперт ответил, чем опасны уроки по самоспасению в воде для малышей

Актриса и певица Настя Задорожная отдала свою десятимесячную дочь на занятия по самоспасению в воде и подедлилась видео с курсов, на которых видно, как инструктор бросает ребенка в воду, чтоб тот научился научился всплывать. Малышка в это время плачет, но занятия продолжаются. Фитнес-тренера Никиты Скрипника рассказал, насколько опасны такие курсы для ребенка, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, данная методика обучения очень спорная, в ней имеются как плюсы, так и минусы. Также до года у младенцев сохраняется дайвинг-рефлекс, который заставляет ребенка задерживать дыхание в воде. Именно на это тренера по самоспасению и пытаются сыграть, чтобы младенец научился плавать.

По мнению Скрипника, действительно существуют случаи, когда после подобных занятий дети перестают бояться воды, и они начинают чувствовать себя уверено там с малых лет. Также такие занятия можно отнести к физической подготовке, так как во время плавания у человека задействуются все мышцы в организме.

Однако с таким же успехом все мышцы будут работать и при постепенном обучении плаванию. Так, тренер заявил, что если занятия проводит опытный специалист, никаких физических опасностей для ребенка не будет. Однако риски попадания в дыхательные пути воды и переохлаждение все же остаются.

Тем не менее самым большим минусом в таких занятиях является психологический аспект. Резкое погружение в воды при сопротивлении может вызвать у ребенка серьезный страх и психологическую травму, что в будущем приведет к страху воды.

«Кроме того, уроки самоспасения проводят, когда рядом родители. А у ребенка мама и папа ассоциируются с безопасностью. Подобный стресс может спровоцировать развитие недоверия к родителям», — заключил Скрипник.