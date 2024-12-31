Травмы десен: можно ли навредить себе при использовании зубочисток

На сегодняшний день существует огромная разнообразие средств для ухода за полостью рта и очистки межзубных промежутков: ершики, зубочистки, ирригаторы, флоссы. Очень часто использование зубочисток демонизируется. Ряд врачей утверждает, что зубочистки опасны, сообщила РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Она напомнила, что зубочистки предназначены для удаления остатков пищи из межзубных пространств после еды. Они доступны, широко распространены и относительно удобны в моменте. В ряде исследований отмечается, что использование их после еды способствует уменьшению кровоточивости десны в сравнении с теми случаями, когда остатки пищи вовсе не удалялись.

«Однако стоит отметить, что использование зубочисток требует большей аккуратности и внимательности. К примеру, не рекомендуется держать зубочистки в местах, доступных детям. Ежегодно регистрируется от восьми случаев травм детей в возрасте от 5 до 14 лет зубочистками, при этом дети до 5 лет чаще всего поступают в лечебные учреждения с травмами глаза и уха. Следовательно, зубочистки должны храниться вне зоны доступа детей», — предупредила ортодонт.

Как добавила врач, регулярно регистрируются случаи травмы десны из-за расщепления зубочистки и застревания ее части в мягких тканях полости рта. Более того, периодически врачи вынуждены проводить операции по извлечению случайно проглоченной зубочистки из кишечника.

«Учитывая данные факты, рутинное использование зубочисток требует большей внимательности и бдительности в сравнении с другими средствами для очистки межзубных пространств. Регулярное застревание пищи между зубами — это повод обратиться к стоматологу-терапевту или пародонтологу для обследования», — добавила Радько.