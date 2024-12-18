Травмпункты Одинцовской областной больницы работают в круглосуточном режиме

Отделения неотложной травматологии в Одинцовском округе на круглосуточной основе оказывают экстренную помощь по профилю травматология. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Одинцовском округе травмпункты работают по адресам:

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3;

г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 49 (вход через приемное отделение).

Травмпункт принимает всех обратившихся вне зависимости от их места жительства для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в соответствии с законодательством.

Врачи рассказали, как предупредить падение на улице, от каких травм следует беречь себя в период первых холодов, и как быть, если неприятность все-таки случилась:

Выбирайте одежду и обувь по погоде. Отдавайте предпочтение обуви с высокими голенищами, хорошо фиксирующими голеностоп. Это позволит избежать его травмирования. Подошва не должна быть гладкой и слишком легкой. Для зимы лучше всего выбрать обувь с шипованной или рифленой подошвой, позволяющей тормозить при скольжении. Актуальны и различные противоскользящие приспособления, прикрепляемые на подошву. Вместо громоздких шуб, дубленок и длинных пальто лучше выбрать теплый пуховик, это поможет избежать падений в транспорте и на лестницах. Массивные шапки и объемные капюшоны сокращают поле обзора;

Не спешите. Спешка в такую погоду чревата растяжениями и переломами. Особенно коварна заснеженная дорога — под слоем снега после оттепели остается лед. Можно свести к минимуму риск травм, если передвигаться мелкими, частыми шажками и не отвлекаться на соцсети и мессенджеры в телефоне.

Многие жители Одинцовского округа предпочитают активный отдых. У новичков есть опасность получения травм, особенно при игре в хоккей, в сноубординге и при катании на горных лыжах. Эти виды спорта считаются самыми травмоопасными;

Что делать, если упали? Не спешите вставать. Осторожно приподнимитесь, проверьте, нет ли боли в конечностях и суставах. При малейшей боли сразу обращайтесь в ближайший травмпункт.

В случаях скорой специализированной, медицинской помощи и ДТП звоните по номеру 112, 122 — вызов врача на дом.

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