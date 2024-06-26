Травматологи Подмосковья спасли ногу 26-летней девушке после ДТП на велосипеде

В Солнечногорскую больницу поступила 26-летняя девушка после аварии на велосипеде с открытым переломом костей голени. Травма была получена в процессе катания с мужем на двухместном электровелосипеде, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пара ехала по обочине и в какой-то момент водитель, ехавший сзади, решил пойти на обгон по обочине и сбил молодых людей. Девушка при столкновении почувствовала сильный удар и острую боль в ноге, молодой человек отделался легкими ушибами.

«Подобные открытые переломы лечатся дольше, чем закрытые. Сначала мы зафиксировали ногу на скелетном вытяжении и занимались консервативным лечением раны. После того, как спал отек, а рана залечилась, мы провели остеосинтез кости голени — то есть выполнили операцию, необходимую для восстановления целостности кости с фиксацией отломков с помощью специальных металлических конструкций — накостной пластиной с винтами. Операция прошла успешно под спинальной анестезией и длилась 1,5 часа», — рассказал врач-травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Девушка уже может передвигаться на костылях и после восстановительного периода снова сможет самостоятельно ходить.

«Я невероятно благодарна врачам за то, что спасли мою ногу. Мне очень повезло попасть к Денису Гараеву и Игорю Скорине. У меня была замечательная операционная медсестра, которая меня очень поддерживала. У этих врачей золотые руки», — поблагодарила команду Солнечногорской больницы пациентка.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.