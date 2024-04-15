Травматологи-ортопеды Люберец начали лечить детей от болезни Осгуда-Шлаттера

Существует целый ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей, обусловленный особенностями строения костной ткани, которые усугубляются на фоне повышенной физической активности, в том числе занятий спортом. Происходит изменение зон роста в местах прикрепления сухожилий — процесс, сопровождающийся постоянными ноющими болями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Они не купируются обезболивающими и редко проходят при отсутствии нагрузок. Данная группа заболеваний называется остеохондропатией. Наиболее часто встречается остеохондропатия бугристости большеберцовой кости — болезнь Осгуда-Шлаттера, которая проявляется болями в переднем отделе коленного сустава. Более подвержены данному заболеванию мальчики, увлекающиеся игрой в футбол.

«Такие пациенты изначально приходят с вышеперечисленными жалобами к врачу травматологу-ортопеду амбулаторно-поликлинического звена и попадают под строгое диспансерное наблюдение. При наличии выраженных клинических проявлений, а также рентгенологических изменений пациенты маршрутизируются в стационар для дообследования и определения показаний к проведению оперативного вмешательства. Их бывает 3 вида: удаление свободных костно-хрящевых фрагментов, перфорация кости с целью улучшения кровоснабжения и стимуляции ее прирастания, фиксация винтами. Все они выполняются из небольших разрезов, эффективно купируют болевой синдром и позволяют сохранить высокий уровень активности в раннем послеоперационном периоде», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства врач — травматолог — ортопед Виталий Терлецкий.

Подобные оперативные вмешательства стали выполняться в МОЦОМД регулярно. В послеоперационном периоде дети возвращаются на амбулаторно-поликлинический этап для осуществления диспансерного наблюдения соответствующими специалистами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.