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Травматолог с 24-летним стажем начал работать в Солнечногорской больнице

В Солнечногорской больнице назначен новый травматолог-ортопед — врач высшей квалификационной категории Андрей Блох. Общий стаж его работы составляет 24 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Еще в школе Андрей Блох решил пойти по стопам тети-анастезиолога и стать медиком. Он окончил Ярославскую медицинскую академию, прошел ординатуру в Москве в Российской медицинской академии последипломного образования. Работал в Истринской больнице и Волоколамске.

«В Солнечногорске отличный коллектив профессионалов. Травматологическая операционная укомплектована. Мне нравится подход: все знают и любят свою работу. Я вижу здесь возможность развития», — поделился врач Андрей Блох.

Доктор проводит широкий сектор операций. Последние 10 лет занимается хирургией стопы. Постоянно совершенствуется в профессии и проходит дополнительное обучение.

В Солнечногорске Андрей Блох планирует развивать операции на стопе, эндопротезирование и артроскопические операции.

«Меры поддержки врачей позволяют привлекать специалистов самого высокого уровня в медицинские учреждения округа. Спасибо за помощь в этом вопросе губернатору и правительству Московской области», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

В Солнечногорске медики могут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья, оплату проезда до работы и дома, социальные выплаты студентам. Кроме того, в этом году 15 специалистов получили безвозмездные земельные участки в округе по программе «Земля врачам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.