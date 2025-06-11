Травматолог рассказал, как сколиоз медленно меняет тело и жизнь

Позвоночник — это не просто костная основа тела, это его ось, на которую ориентируются все системы, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Николай Бацаленко.

«Когда эта ось начинает отклоняться, тело сначала молчит. Оно не кричит болью, не сковывает движений — просто понемногу теряет симметрию. Сколиоз — заболевание коварное именно потому, что начинается почти незаметно. Но за этим „покоем“ стоит процесс, который, оставленный без внимания, со временем приводит к настоящей архитектурной перестройке тела», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что если позвоночник искривляется вбок — пусть даже совсем незначительно — это уже не просто нарушение осанки, а структурное изменение. Оно влияет на все отделы позвоночного столба, вызывая цепную реакцию: грудная клетка деформируется, органы смещаются, дыхание становится менее глубоким, нарушается работа сердца, желудка, кишечника. А начинается все с одного несимметричного плеча.

По словам травматолога, родители часто путают сколиоз с сутулостью. Сколиоз не исправить усилием воли — требуется медицинское вмешательство. Важно заметить изменения в возрасте 4–6 и 10–14 лет, когда позвоночник еще не окреп и сколиоз может быстро прогрессировать.

На ранних этапах болезнь проявляется внешними признаками: одно плечо ниже другого, «перекошенная» талия, дугообразный позвоночник при наклоне вперед. Эти искривления видны только при наклоне. Диагноз подтверждается рентгеном, где врач измеряет угол отклонения. Чем выше угол, тем сложнее лечение.

Сколиоз имеет разные степени, от легкой деформации до угрожающих форм с мышечными валиками, реберными горбами и перекосом таза. Последствия включают нарушения работы внутренних органов, постоянная усталость, головные и спинные боли, а также проблемы с дыханием. Основная причина — неравномерная нагрузка на позвоночник, которая может быть генетической, неврологической, метаболической или травматической. Чаще всего встречается идиопатический сколиоз без очевидной причины.

Консервативное лечение эффективно лишь на ранних стадиях и включает гимнастику, физиотерапию, массаж и корсеты. В детском возрасте важно комбинировать методы: корсет без укрепления мышц бесполезен. Спорт сам по себе не решает проблему. Индивидуальную программу подбирает врач. При угле отклонения более 50 градусов может потребоваться операция.

«Самое важное — не откладывать диагностику. Сколиоз не поддается „домашнему“ лечению. Он требует системного подхода», – отметил ортопед.

Чем раньше начата коррекция, тем больше шансов вернуть телу баланс, а не просто «выровнять спину». Потому что речь — не только о красоте, а о здоровье в самом буквальном смысле, заключил Бацаленко.