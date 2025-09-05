Травматолог рассказал, что нужно знать родителям о «косточках» на ногах подростка

«Косточка» на ноге, или Hallux Valgus, — это не только проблема взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Симптомы, на которые родителям стоит обратить внимание — боль или дискомфорт в области большого пальца стопы. Конечно же, увеличение размера «косточки и затруднения при ходьбе или обувании. Если вы заметили у подростка данные симптомы, важно обратиться к врачу», — добавил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Для профилактики деформации большого пальца стопы специалисты МОДКТОБ подготовили 4 несложных упражнения, которые не займут много времени и подойдут каждому. Их можно выполнять как при уже имеющейся проблеме, так и для профилактики. Не забывайте, что здоровье ног в детстве закладывает основу для активной и здоровой жизни в будущем. Заботьтесь о своих детях и их стопах!

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.