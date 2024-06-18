Травматолог Подмосковья рассказала, как уберечь ребенка-спортсмена от стресса

Всем людям, занимающимся спортом, важно следить за своим здоровьем, а детям и подросткам необходимо следить за своим здоровьем вдвойне. Заведующая детским реабилитационным ортопедическим отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева рассказала о некоторых опасностях, которые могут подстерегать ребенка на пути к высоким спортивным результатам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Любая жизнедеятельность человека связана с угрозой травматизации. Занятие спортом — не исключение, к сожалению, спорт высоких достижений подразумевает серьезные травмы. Как правило, травмы случаются при нарушении техники безопасности или схемы тренировочного процесса. Поэтому рекомендуем не забывать про технику безопасности и соблюдать все рекомендации тренера. При некорректном построении тренировочного процесса, когда ребенок в определенном виде спорта занимается только специфическими нагрузками, могут происходить перегрузки определенных зон. Вплоть до стрессовых переломов кости. К сожалению, врачи-травматологи-ортопеды нашей больницы с этим периодически сталкиваются. Распределять нагрузку необходимо гармонично. Только всестороннее развитие организма и опорно-двигательного аппарата спортсмена позволит избежать стрессовых повреждений соединительных тканей мышц и костного аппарата», — прокомментировала врач.

Занятия спортом могут вызывать стресс, особенно если ребенок стремится к высоким результатам. Достижения в спорте — прекрасно, но здоровая психика ребенка еще лучше.

«У ребенка обязательно должно быть время для отдыха. Отдых не должен сопровождаться еще большей эмоциональной нагрузкой: зависание в социальных сетях, просмотр видеороликов, игра в компьютерные игры. Для отдыха отлично подойдут: прогулки, чтение книг, прослушивание музыки. Также юному спортсмену крайне важно соблюдать режим дня и гигиену сна. Недостаточное количество питательных веществ может негативно сказаться на самочувствии ребенка и, конечно же, его спортивных результатах. Мы есть то, что мы едим, поэтому питание спортсмена должно быть сбалансированным и разнообразным», — добавила Наталья Григорьева.

Родителям необходимо слушать своего ребенка и при любых жалобах маленького спортсмена сразу обращаться к специалистам.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.