Травматолог Подмосковья рассказал о сленге в медицине

В медицине есть свои сленг и профессионализмы, которые используют специалисты, чтобы быстрее понимать друг друга, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Намыться» — совершенно не означает, что необходимо принять душ. Во врачебном сленге — произвести обработку рук перед операцией и надеть стерильный халат с перчатками», — поделился главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Если врач говорит, что пациента необходимо «поставить на костыли», то речь идет о том, чтобы научить пациента правильно ходить на костылях.

«Уколоть» подразумевает под собой ни укол, ни произведение забора крови для анализов, а обезболивание пациента.

«Прокрутить» — полное обследование пациента. А если медицинский работник сказал, что у него сутки, тот в данном случае никогда не желайте ему ничего хорошего, потому что он вышел на суточное дежурство», — объяснил Григорьев.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.