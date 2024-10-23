Травматолог Подмосковья рассказал о действиях после выписки ребенка из стационара

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о необходимых действиях после выписки ребенка из стационара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На выписке ребенка из стационара после операции лечение не заканчивается.

«В день выписки внимательно прочитайте рекомендации в выписном эпикризе и обязательно обсудите с лечащим врачом вашего ребенка непонятные для вас детали. В течение недели вам следует встать на учет к врачу-травматологу-ортопеду (детскому хирургу) по месту жительства. Он может принимать в районном травмпункте или в районной поликлинике», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Встать на учет к врачу необходимо для того, чтобы врач:

вел наблюдение за общим состоянием ребенка;

контролировал состояние послеоперационных ран, повязок, в том числе гипсовых;

производил перевязки и при необходимости удалил швы;

оформил больничный лист.

«С особым внимание отнеситесь к ребенку после выписки. На протяжении всего периода амбулаторного наблюдения: контролируйте состояние гипсовой повязки, исключите попадание влаги на гипс, ежедневно следите, чтобы гипсовая повязка не давила на кожу, а пальцы конечностей всегда были теплыми и подвижными. Подвижные игры можно заменить длительными прогулками. Если же вашему ребенку свойственна непоседливость, окружите его большим вниманием», — добавил Александр Григорьев.

Если же ребенка беспокоит онемение пальцев, родители наблюдают похолодание, побледнение области конечности ниже гипса, немедленно нужно показаться врачу, к которому вы встали на учет.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.