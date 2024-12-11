Травматолог Подмосковья рассказал, кто отвечает за безопасность в операционной

Операционная медицинская сестра — не просто помощник врача, а незаменимый член хирургической команды, который играет важную роль в успешности операции и безопасности пациента. Перед каждым хирургическим вмешательством операционная медицинская сестра накрывает стол с необходимыми инструментами и расходными материалами, чтобы обеспечить стерильность и безопасность оперативного лечения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«От профессионализма операционной медицинской сестры зависит многое, спокойствие хирурга в том числе. Хочется отметить, что операционные медсестры МОДКТОБ обладают высочайшей квалификацией и обширными знаниями. Благодаря чему МОДКТОБ имеет возможность взращивать достойное молодое поколение операционных медицинских сестер. Напомню, что в этом году было принято целых два сотрудника, которые окончили обучение по целевой квоте», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Хирургическое лечение — это коллегиальная работа, где важны координация и четкое взаимодействие всех членов операционной бригады.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.