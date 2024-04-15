Травматолог Подмосковья: летом детский травматизм повышается до 20%

В весенне-летний период дети начинают больше играть, больше двигаться и больше рисковать. В этот период детский травматизм повышается до 20%, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Существуют сезонные особенности травматизма. В весенне-летний период, конечно же, это травмы, полученные на улице, во время катания на велосипедах, роликах, самокатах. В этот период детский травматизм повышается до 20%», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья и главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Запретить ребенку познавать мир невозможно. Дело родителей — подстраховать его и, конечно же, предупредить возможную трагедию.

«Дорогие родители, перед прогулкой на велосипеде убедитесь в том, что ваш ребенок надел шлем, перчатки и светоотражающую одежду, а наушники оставил дома. Проговорите с ребенком о том, что руль необходимо держать крепко, двумя руками, а езда без рук приводит к травмам. Регулярно повторяйте с ребенком правила дорожного движения», — добавил Григорьев.

Помните, что травму проще предупредить, чем лечить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.