Травматолог-ортопед Подмосковья рассказал, как уберечь детей от «асфальтной болезни»

Дети отличаются ошеломительной скоростью приобретения моторных навыков, своим бесстрашием и иногда неспособностью оценить риски. Так называемая «асфальтная» болезнь давно и прочно идет плечом к плечу с летним отдыхом. Однако любой активный вид отдыха можно сделать безопаснее, выполняя ряд простых, но от этого не менее важных правил. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Необходимо начинать обучение с базовых навыков, таких как торможение, маневрирование. Так же не следует забывать, что пешеходный переход называется так потому, что он для пересечения проезжей части пешком, а значит не нужно вылетать перед машиной на скорости на своем самокате, велосипеде или роликовых коньках», - рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства врач — травматолог — ортопед Виталий Терлецкий.

Он отметил, что далеко не все водители снижают скорость перед пешеходным переходом или обладают молниеносной реакцией, а если и так, то машина не может остановиться мгновенно.

По его словам, лучше потратить время на спешивание, убедиться в безопасности пересечения дороги и продолжить прогулку, чем провести лето в больнице.

Кроме того, важно использовать средства защиты: шлем, наколенники, налокотники и напульсники.

Доктор предупреждает, что если все же травмы избежать не удалось, помните: двери Московского областного центра охраны материнства и детства открыты 24/7/365 и специалисты готовы оказать квалифицированную помощь, как амбулаторно, так и в рамках стационарного лечения.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.