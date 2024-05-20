Травматолог НИКИ детства призвала родителей поговорить с детьми о безопасности

20 мая во всем мире врачи-травматологи отмечают профессиональный праздник. Перелом, ушиб, порез — вот лишь малый список того, с чем обращаются к ним за помощью. Травматологи — это те врачи, визит к которым никогда не планируют. Приводит к ним обычно внезапная боль. Чтобы летом не встречаться с врачом-травматологом, важно провести с детьми беседы о безопасности. Ведь лето — крайне травмоопасный сезон. Школьники часто остаются без присмотра взрослых. На площадках они падают, получают ушибы и переломы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Взрослые должны объяснить детям правила поведения, предупредить о всевозможных опасностях, рисках и о том, как их избежать. Напомните, что не стоит залезать на высоту, бегать по стройкам, демонстрировать мастерство управления велосипеда без рук, делать сложный трюк на самокате или роликах», — отметила врач-травматолог НИКИ детства Светлана Соколова.

Кроме того, специалист дала несколько советов родителям, как оказать первую помощь, если травма все же случилась.

«Если падения и травмы избежать не удалось, то нужно наложить шину. Ее можно сделать из любых подручных средств: пластика, картона, любого подходящего твердого материала. Зафиксировать можно шарфом, ремнем. Если ребенок упал на спину, его нужно оставить на твердой поверхности: подложить, например, картон. И ни в коем случае не передвигать, не пытаться посадить», — предостерегла травматолог.

И, конечно, при травме важно как можно скорее вызвать скорую помощь или обратиться в ближайший травмопункт, подытожила Светлана Соколова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.