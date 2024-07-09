Травматолог МОДКТОБ рассказал, как правильно носить гипсовую повязку

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Григорьев Александр Владимирович рассказал, как носить гипсовую повязку так, чтобы кости срослись верно, период ношения гипсовой повязки не увеличился, не пришлось восстанавливать кожу после. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Гипсовая повязка необходима для фиксации анатомически верного положения конечности на весь период срастания костей. Гипсовая повязка должна оставаться целой весь период сращения костей, поэтому очень важно при любом ее нарушении или повреждении обращаться к врачу-травматологу/врачу-специалисту. Категорически запрещается самостоятельно снимать повязку. Как только Вы повредите целостность гипса — смысл его ношения пропадает», — прокомментировал доктор.

Приспособиться к новым обстоятельствам трудно. Нога или рука буквально скована тугой, негнущейся конструкцией. Адаптироваться совсем непросто взрослому, а ребенку тем более.

«Гипс очень боится воды и его фиксирующая способность исчезает. А еще влага под гипсом может привезти к инфекции. Нельзя бороться с зудом с помощью спицы, линейки и других предметов. Вы можете нанести себе травму. Легкие постукивания по гипсу помогут Вам «почесать» место зуда. Незамедлительно обратитесь к своему лечащему врачу если: кожа под гипсовой повязкой начинает неудержимо чесаться, гипс сломался/стал мягким, гипсовая повязка жмет/давит, несмотря на приподнятое положение конечности, боль и отек не проходят даже в приподнятом положении конечности, конечность прохладная/болезненная/синюшная, из-под гипса идет неприятный запах, температура тела у пациента повышена», — пояснил врач.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.