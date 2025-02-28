Трансплантолог рассказал, чем опасно игнорирование лечения апластической анемии

Легкие случаи апластической анемии часто проходят самостоятельно, но умеренно-тяжелые случаи обычно необратимы и требуют лечения, сообщил РИАМО руководитель медицинского подразделения дневного стационара детской трансплантации костного мозга больницы «Хадасса» (Израиль) Эхуд Эвен-Ор.

«Без лечения апластическая анемия значительно увеличивает риск кровотечений, инфекций и злокачественных новообразований крови. Благодаря современным методам терапии прогноз при этом заболевании значительно улучшился», — сказал Эвен-Ор.

Он добавил, что большинство летальных исходов в течение первого года после диагностики апластической анемии связано с отсутствием лечения, поэтому крайне важно своевременно поставить диагноз и пройти лечение в специализированном медицинском центре с опытом терапии этого заболевания.

Методы лечения

«Существует две стратегии лечения — иммуносупрессия и аллогенная трансплантация стволовых клеток. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Иммунотерапия включает комбинацию биологического агента — анти-тимоцитарного глобулина, полученного из антител против человеческих тимоцитов у лошадей или кроликов, — вместе с циклоспорином А, являющимся иммуносупрессивным агентом», — рассказал специалист.

Эвен-Ор отметил, что преимущество данного лечения заключается в относительно низком риске и доступности. Однако уровень ответа на это лечение составляет всего 70–80%, и для восстановления стволовых клеток требуется длительное время — от двух до шести месяцев. Кроме того, существует вероятность рецидива заболевания в 25–30% случаев, а у 10% пациентов развиваются вторичные злокачественные новообразования крови.

«С другой стороны, трансплантация стволовых клеток является окончательным методом лечения, и, если трансплантат успешен, выздоровление будет полным. Однако это сложная процедура, включающая химиотерапию и, в некоторых случаях, облучение, требующая наличия подходящего донора. Существует риск развития болезни „трансплантат против хозяина“ — распространенного осложнения трансплантации, когда одно заболевание излечивается за счет появления другого», — разъяснил трансплантолог.

Важность подходящего донора

Он резюмировал, что выбор между двумя стратегиями лечения в основном зависит от наличия подходящего донора стволовых клеток. Если доступен полностью совместимый донор, обычно рекомендуется как можно скорее провести трансплантацию, чтобы избежать инфекционных осложнений и минимизировать необходимость в частых переливаниях крови.

«Однако если подходящий донор недоступен, сначала рекомендуется попробовать курс иммунотерапии, прежде чем переходить к трансплантации с более высоким риском от альтернативного донора (гаплоидного, из пуповинной крови и т. д.)», — заключил Эвен-Ор.