Трансплантолог перечислил возможные причины возникновения апластической анемии

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Трансплантолог: антибиотики могут быть причиной апластической анемии

Апластическая анемия (заболевание кроветворной системы — ред.) имеет множественные причины. В некоторых случаях она возникает без явной причины, в других ее развитие связано с предыдущим заболеванием или нарушением, сообщил РИАМО руководитель медицинского подразделения дневного стационара детской трансплантации костного мозга больницы «Хадасса» (Израиль) Эхуд Эвен-Ор.

«Среди причин — история некоторых инфекционных заболеваний, таких как гепатит, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра или цитомегаловирус (ЦМВ)», — сказал Эвен-Ор.

Он добавил, что среди возможных причин — прием некоторых лекарственных средств, включая антибиотики и противосудорожные препараты, воздействие определенных токсинов, таких как тяжелые металлы, радиация, аутоиммунные заболевания (например, волчанка), а также наследственные генетические нарушения. Во многих случаях причина остается неизвестной.

«Апластическая анемия варьируется по степени тяжести. При легких формах заболевания специальных ограничений не требуется. Однако в более тяжелых случаях необходим тщательный медицинский контроль и уход. Настоятельно рекомендуется избегать любых травм, особенно травм головы, из-за риска кровотечений», — посоветовал трансплантолог.

Эвен-Ор отметил, что при низком уровне лейкоцитов рекомендуется избегать контакта с больными и носить маску в общественных местах.