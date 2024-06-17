В Чехове прошло торжественное награждение медицинских работников

В городском округе Чехов состоялось торжественное награждение медицинских работников. День медицинского работника посвящен тем, кто выбрал эту профессию и работает в медицинских учреждениях различных уровней и направленности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Медицинские работники — это люди, которые несут на своих плечах огромную ответственность за здоровье и жизни других людей. Эта профессия требует высокой квалификации, знаний, умения быстро и точно принимать решения в сложных ситуациях.

От лица главы г. о. Чехов поздравить и сказать слова благодарности пришел его заместитель Денис Разуваев, он, выражая благодарность медикам, отметил их высокую квалификацию, знания и умение быстро принимать решения в сложных ситуациях.

В рамках торжественного мероприятия медицинским работникам были вручены грамоты и благодарности за их безупречный труд и преданность своей профессии.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.