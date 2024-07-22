Торакоскопические малоинвазивные операции проводят в онкодиспансере Подмосковья

В Московский областной онкологический диспансер обратился 74-летний мужчина с жалобами на постоянную боль в животе, снижение массы тела и общую слабость. После ряда обследований ему был поставлен диагноз: рак тела поджелудочной железы с метастазами в печень. По решению онкоконсилиума была назначена торакоскопическая симпатэктомия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Торакоскопическая симпатэктомия — малоинвазивная операция, которая проводится в Московской области только в нашем учреждении. С целью купирования болевого синдрома мы удалили данному пациенту два нервных узла, которые находятся в симпатическом стволе, отвечающих за регулирование деятельности поджелудочной железы. До операции интенсивность боли отмечалась в 7 баллов, после проведенной операции 0 баллов. Таким образом, пациенту с данным диагнозом, проведенная операция позволит жить без боли и в ясном сознании», — рассказал заведующий отделением торакальной онкологии № 1 Сергей Тараров.

Он добавил, что важным моментом является то, что лечебный эффект от торакоскопической симпатэктомии наступает сразу же по окончании вмешательства. Малоинвазивность самой процедуры обеспечивает пациенту легкий и быстрый реабилитационный период.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение онколога по месту жительства.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что необходимо вовремя проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

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