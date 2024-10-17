Тонкая роговица и возраст: кому не рекомендуют лазерную коррекцию зрения

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Офтальмолог Родин: осложнения при лазерной коррекции не превышают 2%

Офтальмолог клиник DocDeti и DocMed Александр Родин заявил, что несмотря на то, что при лазерной коррекции зрения крайне невысокий процент осложнений — не более 2%, ее не рекомендуют пожилым и людям с тонкой роговицей, сообщает Газета.ru .

«Однозначно не рекомендована лазерная коррекция тем пациентам, чье зрение претерпевает активные изменения, например, детям. Пациентам старшего возраста тоже лучше не проводить коррекцию: из-за ухудшения способности хрусталика переключаться с дали на близь трудно подобрать фокус лазера во время процедуры», — отметил врач.

Кроме того, нельзя делать операцию людям с тонкой или экстремально мягкой тканью роговицы, предостерег офтальмолог.

Среди наиболее возможных осложнений Родин выделил сухость глаз. Реже операция не имеет эффекта и ее приходится повторять, совсем редко встречаются проблемы с заживлением ткани.

После операции по технологии ЛАСИК нельзя тереть глаза, так пациент может случайно сместить поверхностный лоскуток ткани.