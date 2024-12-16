Только после еды: стоматолог рассказала, как правильно жевать жвачку

Стоматолог Егана Маруфиди дала рекомендации по использованию жевательной резинки: ее вредно жевать слишком часто и долго и стоит это делать только после еды, иначе она навредит желудку.

«В последнее время, входящие в состав жевательной резинки сахара и фруктозу стали заменять на ксилит, что делает ее более полезной для наших зубов. Ксилит в пятьсот раз слаще сахара, но для микроорганизмов, обитающих в полости рта, ксилит является трудноусваиваемым компонентом», — пояснила доктор в эфире радиоSputnik.

По ее словам, прежде чем покупать жвачку, имеет смысл посмотреть состав — например, содержится в ней сахар или нет.

Нельзя глотать жвачку, это может быть очень опасно и не стоит жевать постоянно, особенно на одной стороне, это может привести к ассиметрии лица, так как в этом случае тренируется мышца только с одной стороны, также добавила врач.