Врач-реабилитолог Валерий Васильев рассказал, что может испортить здоровье позвоночника ребенка. По его словам, на осанку плохо влияют тяжелые школьные ранцы и общая гиподинамия, сообщает портал «Узнай.ру» .

В этом плане самый опасный период — с 1 по 5 класс. В это время еще не до конца развившийся позвоночник испытывает неожиданно большие нагрузки. Дело в том, что от природы активные и подвижные дети вынуждены слишком долго находиться в сидячем положении за партой. Скорость скелета начинает опережать развитие мышечной структуры.

«Только примерно к пятому классу у школьников появляется сила, которая поможет им справляться с текущей нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Отмечу, что в школе должна проводиться физкультура», — добавил доктор.

За пять дней учебы дети должны хотя бы трижды в неделю заниматься умеренным спортом, чтобы поддерживать здоровье позвоночника. Классным руководителям и учителям также стоит следить за осанкой учеников во время уроков, отметил реабилитолог.