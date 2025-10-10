Тяжелое оборудование более чем на 100 млн руб заработало в больницах Подмосковья

В Московской области в пятницу заработало еще 4 единицы тяжелого оборудования: 2 рентгеновских аппарата в Серпуховской больнице, еще 1 в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере и 1 маммограф — в Воскресенской больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Вся медтехника — цифровая, закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровым тяжелым оборудованием. Это позволяет проводить более качественную диагностику, что важно для выбора тактики лечения. На закупку 3 рентген-аппаратов и 1 маммографа, а также ремонт кабинетов было направлено более 100 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Серпуховской больнице оба рентген-аппарата установлены в хирургическом корпусе, исследования на них проводятся как взрослым, так и детям, находящимся на стационарном лечении. Еще один рентген-аппарат заработал в Дмитровском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера. А новый маммограф в Воскресенской больнице начал работать в Центре общественного здоровья.

«Это первый такой маммограф в нашей больнице — он оснащен специальной приставкой и позволяет проводить забор биопсии из опухоли молочной железы непосредственно во время маммографии. Это имеет огромное значение для выявления рака молочной железы на самых ранних стадиях», — рассказал главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов.

Диагностика на новом тяжелом оборудовании проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление на нее выдает лечащий врач при наличии медпоказаний.

Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.