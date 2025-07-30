«Тянет к земле»: врач объяснил причины возрастных изменений кожи

Хирург Карапетян: с птозом можно бороться при помощи косметологии или пластики

«Нас всех тянет к ядру земли, поэтому кожа и мягкие ткани со временем сползают вниз. Степень опущения тканей не прямо пропорциональна возрасту. Однако с годами эти процессы становятся более заметными из-за гормональных перепадов, изменений массы тела», — объяснил доктор.

По его словам, первые изменения заметны около 38 лет и постепенно продолжаются до 55, но сила притяжения действует на человека с рождения: со временем лицевой скелет теряет форму, деформируются орбиты глаз, скуловые кости и челюсть.

Бороться с птозом сначала можно при помощи легких косметологических процедур, а затем прибегнуть к пластической хирургии. В ходе операции врач поднимет опустившиеся ткани на прежнее место и закрепить к фасциям или надкостнице, проведет липосакцию шеи или нижней части лица, удалит лишний жир и сформирует четкий контур, заключил хирург.