Тихий убийца: стало известно, как распознать безболевую форму инфаркта

Инфаркт миокарда — опасное заболевание сердечно-сосудистой системы, которое часто ассоциируется с острой болью в груди. Кандидат медицинских наук, кардиолог, главный врач медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал о не самых очевидных симптомах, сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что в 1% случаев инфаркта встречается форма болезни без боли в сердце. В таких условиях инфаркт протекает без классических симптомов и может остаться незамеченным. Однако эксперт предупредил, что такая форма очень опасна, так как человек не ощущает болезни и не обращается за помощью, в то время как поражения сердца прогрессируют.

Среди неочевидных признаков инфаркта кардиолог отметил резкую слабость, головокружение, холодный пот, одышку даже в состоянии покоя, тревогу, чувство «трепетания» в груди, частые скачки давления. Симптомы могут проявляться в сочетании с тошнотой, нехваткой воздуха и нарушениями ритма сердца.

Во избежание подобных случаев эксперт рекомендовал обращаться за помощью при любом необъяснимом недомогании, особенно если у человека диабет или сердечные заболевания. Важно вовремя обратиться к врачу, сделать ЭКГ и исключить возможность рисков.

«Важно помнить, что безболевая форма инфаркта — это не „легкий“ инфаркт. Это инфаркт, который вы можете не заметить. А значит, и не получить помощь вовремя. Не пренебрегайте сигналами своего тела», — заключил Васильев.