Территориальный центр медицины катастроф Подмосковья отметил 25-летие

Территориальный центр медицины катастроф Московской области отметил 25 лет со дня основания. Центр оказывает экстренную медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях и использует санитарную авиацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Территориальный центр медицины катастроф Московской области работает уже 25 лет. Его сотрудники первыми выезжают на места чрезвычайных происшествий, крупных ДТП, техногенных аварий и природных катастроф. Для оказания помощи используется санитарная авиация.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что центр является надежной опорой системы здравоохранения региона. За годы работы сотрудники спасли тысячи жизней, совершили десятки тысяч выездов и вылетов санитарной авиации. Центр внедряет новые технологии, совершенствует подготовку специалистов и укрепляет взаимодействие со службами экстренного реагирования.

В авиамедицинских бригадах работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры. В Подмосковье ежедневно дежурят 19 бригад центра и 3 вертолета санитарной авиации, один из которых предназначен для транспортировки детей в Детский центр имени Л. М. Рошаля. Благодаря системе «Ночной старт» вертолеты могут вылетать и ночью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.