Терапевты и врачи смежных специальностей обсудили актуальные вопросы медицины в Москве

VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области зарекомендовал себя как прекрасная площадка, на которой врачи могут обсуждать важные профессиональные темы и улучшить свои познания в аспектах, в которые они менее погружены, считаете доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

«От съезда к съезду мы убеждаемся, что важно выносить на обсуждение темы, которые сегодня крайне важны, которые уменьшают смертность. Те темы, которые реально помогают пациенту продлить жизнь», — рассказала журналистам Санина.

Она уточнила, что на съезде работают восемь секций, посвященных разным вопросам терапии. Кроме того, на секциях поднимаются моменты важные для всего населения. Например, туберкулез и заболеваемость СПИДом. В том, числе и вопросы психологии: как врачу помочь пациенту с депрессией или тревожным расстройством.

«Разнообразие секций помогает доктору, придя на съезд, выбрать ту тематику, которая ему более интересна или ту, в которую он меньше погружен. Очень важно взаимодействие первичного звена и тех докторов, которые обучают наших специалистов», — заключила Санина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.