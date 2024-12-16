Терапевты и медсестры из Коломны проведут приемы в двух сельских ФАПах

Главный врач Коломенской больницы Николай Макаров и его заместитель по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева встретились с жителями села Федосьино и прилегающих к нему сел и деревень, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Часть вопросов, с которыми обращались жители, мы решили. Так, организован выездной прием терапевтов в фельдшерско-акушерских пунктах Проводник и Лукерьино», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

В поселок Проводник на период отсутствия постоянного сотрудника в фельдшерско-акушерский пункт будет приезжать врач-терапевт. Прием будет проходить дважды в неделю — в понедельник и среду, с 8:00 до 10:00. Также уже сейчас организован выезд медицинской сестры: ежедневно по рабочим дням с 15:00 до 16:00 она приезжает в ФАП и выполняет назначения врачей.

Вопрос временного приема терапевта решен и в ФАПе села Лукерьино. Здесь также организован выездной прием врача-терапевта — по вторникам и пятницам с 10:00 до 12:00.

Жители обсудили с главным врачом и вопрос обеспечения льготников лекарствами. Сейчас в амбулатории можно выписать рецепт на льготный препарат, а получать лекарства жители едут в городские аптеки. С нового года льготные препараты будут доставляться в амбулаторию, чтобы жители могли получить их, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.