Терапевт рассказал россиянам, что делать, чтобы дети болели меньше

Когда ребенок часто болеет, это вызывает беспокойство у родителей, которые задаются вопросом о причинах: в ослабленном ли иммунитете кроется проблема, или это обычное явление? Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему так происходит и как укрепить иммунитет ребенка, сообщает «Вечерняя Москва».

На что обратить внимание

По мнению эксперта, иммунная система ребенка находится в процессе формирования до достижения 16-18 лет. Следовательно, дети более уязвимы к болезням по сравнению со взрослыми, и это считается нормальным. Однако необходимо учитывать, что болезнь должна протекать легко и быстро заканчиваться.

Если ребенка беспокоят частые простуды, проявляющиеся только кашлем и насморком без серьезных последствий для здоровья, то нет необходимости в частых визитах к врачам и сдачи анализов, успокоил доктор.

Однако дети, болеющие простудными заболеваниями чаще двух раз в месяц в течение года, классифицируются как «часто болеющие». По словам терапевта, если частые заболевания у ребенка сопровождаются тяжелыми осложнениями, это может указывать на нарушения в работе иммунной системы.

Отсутствие болезней — не норма

В то же время, полное отсутствие заболеваний у ребенка или подростка также является поводом для беспокойства, предупредил терапевт:

«Здесь также важен баланс. Полное отсутствие простудных болезней у ребенка может сигнализировать о проблемах в развитии иммунной системы. Возможно, организм недостаточно распознает патогены или не способен адекватно реагировать на угрозу», — сказал специалист.

Как укрепить детский иммунитет

Для укрепления иммунитета ребенка без применения иммуностимуляторов необходимы:

сбалансированный режим питания;

социальное взаимодействие со сверстниками, посещение детского сада;

вакцинация;

закаливание.

По словам Кондрахина, закаливание — лучшее средство для укрепления иммунитета. Если ребенок растет в излишне тепличных условиях, родители ограждают его от общения с другими детьми, то это наносит вред его здоровью. Дети обмениваются болезнями и помогают формированию иммунитета. Если ребенок не посещал детский сад, то формирование его иммунитета в школе будет происходить сложнее и позже.

