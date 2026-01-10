Терапевт Прокофьев перечислил плюсы яблочного уксуса и противопоказания

Яблочный уксус имеет ряд положительных свойств. При этом некоторым людям он противопоказан, рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.

Продукт применяют не только при приготовлении еды, но и в медицинских целях. Яблочный уксус восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта. Также он оказывает помощь в борьбе с изжогой, метеоризмом, уменьшает вес.

«Основная польза уксуса заключается в том, что у него есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут поступить в организм вместе с едой, нейтрализуются», — рассказал в эфире радио Sputnik Прокофьев.

Важно употреблять правильное количество продукта. В блюдо нужно добавлять максимум одну столовую ложку.

В чистом виде яблочный уксус лучше не употреблять.

При этом у продукта есть и противопоказания. При язве в хронической стадии, гастрите, и эрозивных поражениях ЖКТ его лучше в еду не добавлять.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.