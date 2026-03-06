Терапевт предупредила об опасности пивного алкоголизма

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что пивной алкоголизм развивается постепенно и долго остается незамеченным, но со временем разрушает психику и тяжело поддается лечению, сообщает NEWS.ru .

«Пивной алкоголизм формируется незаметно. Нет социального клейма „алкоголик“, нет повода для тревоги — ну пьет человек пиво каждый день, как воду. Зависимость развивается медленно, но верно. Она очень трудно поддается лечению, потому что человек часто отрицает проблему», — отметила врач.

По ее словам, страдает весь организм, а психика меняется. У человека может проявиться раздражительность и агрессия.

Кроме того, круг интересов сводится к единственной цели — выпить вечером пива, предостерегла Тен.

