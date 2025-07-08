Терапевт предостерег москвичей от купания в непрогретой воде

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков объяснил, почему сейчас опасно заходить в воду. Об этом сообщает RT .

«Только после того, как погода устойчиво будет теплой и температура воды достигнет плюс 20 — плюс 22 градуса, можно будет купаться. На данный момент температура воды не выше плюс 15 градусов, что опасно для здоровья», — сказал Коньков.

Он уточнил, что резкое погружение в холодную воду в жаркую погоду может вызвать не только простуду, но и привести к сосудистым спазмам, а также сбоям в работе сердца.

Кроме того, по словам врача, в холодной воде могут возникнуть судороги, увеличивающие риск утопления.