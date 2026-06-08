Терапевт Полякова призвала отказаться от алкоголя в жару

В жару алкоголь нужно полностью исключить: он нарушает терморегуляцию и повышает риск перегрева организма, сообщает RT .

Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.

«Также в жаркую погоду желательно избегать и употребления сладких газированных напитков, например лимонадов и молочных коктейлей, потому что они могут скорее усилить жажду, нежели утолить. Употребление горячих напитков, например чая и кофе, усиливает потоотделение и теплообразование, что увеличивает нагрузку на организм», — добавила она.

Полякова пояснила, что чай и кофе в жару можно пить охлажденными и умеренно — до двух-трех чашек в день.

«Лучше всего утолять жажду чистой питьевой водой, так как она эффективнее всего восполняет потерю жидкости организмом, которая грозит обезвоживанием. По объему потребления воды ориентир — 1,5 л в день, в жару можно пить до 2,5—3 л при отсутствии противопоказаний. Особенно внимательными нужно быть пожилым людям — у них чувство жажды снижено», — предостерегла специалист.

При отсутствии противопоказаний и аллергии также подойдут домашние напитки без сахара: травяные чаи, вода с мятой и лимоном, компоты и морсы.

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