Терапевт объяснила, что самолечение кашля чаще всего усугубляет его причину

Кашель — это не болезнь, а защитный рефлекс, сторожевой пес организма. И если этот пес лает без остановки больше трех-четырех недель, это уже не просто остаточное явление после ОРВИ. Это сигнал тревоги, который нельзя игнорировать. Об этом РИАМО сообщила врач-терапевт Юлия Волкова.

«Затяжной кашель — это всегда симптом, за которым стоит конкретная причина, и наша задача — ее найти. Бесконтрольный прием сиропов и леденцов лишь приглушает этот сигнал, но не решает проблему. Вы смазываете клиническую картину, и мы теряем драгоценное время», — сказала Волкова.

По словам эксперта, причин может быть масса, и они не всегда очевидны. Это может быть не долеченный бронхит, перешедший в хроническую форму. Может быть так называемый поствирусный синдром, когда рецепторы в дыхательных путях остаются гиперчувствительными.

Но кашель может быть и «не легочным». Его может вызывать гастроэзофагеальный рефлюкс, когда кислота из желудка раздражает гортань. Его также могут провоцировать некоторые препараты от давления или проблемы с сердцем.

«Поэтому самолечение здесь — игра в русскую рулетку. Необходим диагностический поиск: аускультация, сбор анамнеза, возможно, рентген или спирометрия. Мы должны понять характер кашля, его связь с временем суток, с положением тела. Мы лечим не кашель, мы лечим его причину. И чем раньше мы ее найдем, тем проще будет с ней справиться»,— добавила врач.

