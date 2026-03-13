Терапевт Кузьменко заявил о чрезмерно частых назначениях антидепрессантов

Антидепрессанты в России стали назначать даже при малейших подозрениях на депрессию, при этом не всегда есть реальная необходимость в терапии. Об этом рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко, сообщает Sputnik .

Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко отметил, что в медицинском сообществе отношение к антидепрессантам остается неоднозначным. По его мнению, препараты нередко назначают слишком широко.

«Я не против антидепрессантов, но я против того, чтобы их назначали поголовно. Есть люди, которым он действительно показан, но не в том ключе, в котором сейчас они назначаются», — подчеркнул Кузьменко.

Он добавил, что фармкомпании заинтересованы в росте продаж, а рекомендации часто строятся по принципу «лучше лечить здорового, чем не лечить больного». В результате препараты могут назначать даже там, где в них нет необходимости.

По словам врача, люди нередко путают сезонные перепады настроения с депрессией, а получить рецепт сегодня несложно. При этом антидепрессанты применяются и в гастроэнтерологии, например при синдроме раздраженного кишечника, где на ранних стадиях могут быть эффективны.

«Легких решений у трудных проблем не бывает», — заключил Кузьменко.

Он отметил, что препараты не вызывают зависимости и относительно безопасны, однако в ряде случаев человеку полезнее пересмотреть образ жизни и работать над собой, а не рассчитывать только на таблетки.

