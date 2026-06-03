Терапевт из Можайска объяснила причины хронической усталости

Хроническая усталость у женщин может быть связана с дефицитом железа, а не только со стрессом и недосыпом. О симптомах и способах восстановления рассказала врач-терапевт Порецкой амбулатории Можайской больницы Светлана Мигланова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Многие женщины связывают постоянную сонливость и апатию с плотным графиком и стрессом. Однако нередко причиной становится дефицит железа. Этот микроэлемент необходим для выработки гемоглобина, который переносит кислород к органам и тканям. При его нехватке организм получает меньше кислорода и переходит в режим «энергосбережения», из-за чего даже простые дела требуют значительных усилий, появляются слабость и головокружение.

«Симптомы железодефицита часто маскируются под общее недомогание: помимо хронической усталости, это могут быть бледность кожи, ломкость ногтей, выпадение волос и непреодолимое желание съесть что-то несъедобное, например мел или лед. Если вы замечаете у себя эти признаки, не стоит заниматься самолечением. Точно определить проблему поможет визит к врачу и сдача анализов. Ключевым показателем является ферритин — он отражает запасы железа в организме. Часто одного общего анализа крови недостаточно, так как уровень гемоглобина может оставаться в норме до самого последнего момента», — уточнила доктор.

Врач отметила, что восстановление запасов железа требует комплексного подхода. В рационе должны появиться продукты, богатые гемовым железом животного происхождения — красное мясо, печень и субпродукты. Для лучшего усвоения их рекомендуется сочетать с источниками витамина С, такими как болгарский перец, цитрусовые и квашеная капуста. В более серьезных случаях специалист назначает препараты железа. По словам врача, лечение может занять несколько месяцев и должно проходить под контролем специалиста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.