Терапевт Бурнацкая: зимний воздух полезен для аллергиков

Зимой меньше пыли и грязи, что особенно комфортно для людей с аллергией, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Зимний воздух считается более чистым благодаря тому, что холодные температуры способствуют оседанию загрязняющих веществ. Снег дополнительно очищает воздух, задерживая пыль и другие частицы. Кроме того, зимой меньше пыли и грязи, что особенно комфортно для людей с аллергией», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что снижение автомобильного трафика в праздничный сезон также способствует улучшению качества воздуха.

«Зимние прогулки — это не только способ укрепить здоровье, но и возможность насладиться чистым воздухом. Главное, соблюдать меры предосторожности и учитывать состояние своего организма», — отметила терапевт.

Бурнацкая при этом предупредила, что пожилые люди должны избегать скользких поверхностей и выбирать теплые дни для выхода на улицу. А людям с хроническими заболеваниями, прежде чем выходить на прогулку, стоит проконсультироваться с врачом.