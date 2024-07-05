Терапевт Бурнацкая рассказала, как безопасно целоваться

сегодня в 10:25

Для безопасности поцелуев важно поддерживать хорошее гигиеническое состояние ротовой полости и губ, регулярно чистить зубы и использовать зубную нить для устранения остатков пищи, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.

Она порекомендовала воздерживаться от поцелуев при наличии явных признаков инфекции, таких как простудные симптомы или герпетические высыпания.

«Для детей особенно важно следить за состоянием их ротовой полости, обеспечивать правильный уход за полостью рта и, возможно, консультироваться с педиатром относительно мер предосторожности при поцелуях», — сказала Бурнацкая.

Врач предупредила, что, невзирая на все романтические аспекты поцелуев, важно помнить о возможных рисках передачи инфекций через них, особенно при взаимодействии с детьми или больными.

«Дисциплинированное соблюдение мер предосторожности и создание безопасной среды для проявления физической нежности помогут избежать неприятных последствий и сохранить здоровье», — резюмировала терапевт.