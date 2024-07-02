Терапевт Бурнацкая рассказала, что делать при возникновении признаков перегрева

Если возникли признаки перегрева организма, то нужно лечь на кровать или диван в прохладном месте, обеспечить обильное питье, а при необходимости вызвать скорую помощь, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

В ближайшие дни в Московском регионе синоптики прогнозируют сильную жару. Температура может подняться до плюс 33 — плюс 34 градусов.

«Среди признаков перегрева организма: слабость, головокружение, потоотделение», — перечислила Бурнацкая.

Она добавила, что очень важно быть бдительным в отношении людей с проблемами со здоровьем, беременных женщин, маленьких детей и кормящих матерей.

«Летом, особенно в жаркие дни, резко увеличивается число случаев инфарктов и инсультов, особенно у людей с ослабленным здоровьем, включая пожилых. При таких условиях важно контролировать артериальное давление утром, днем и вечером, а при необходимости использовать назначенные индивидуально препараты для его поддержания», — сказала терапевт.

Врач отметила, что рекомендуется регулярно обследоваться у доктора и корректировать терапию. Еще важно помнить, что правильное поведение в жару помогает избежать неприятных последствий и насладиться летом полностью.