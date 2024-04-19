Терапевт Бурнацкая: беременным рекомендуется вакцинироваться против коклюша

Медики рекомендуют беременным вакцинироваться против гриппа и коклюша. Это нужно, чтобы защитить от болезней себя и ребенка, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберг) Светлана Бурнацкая.

«В случае детей им необходима вакцинация против инфекций, таких как коклюш, столбняк, полиомиелит, корь, ветряная оспа и другие. Это важно для формирования иммунитета в раннем возрасте», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что отдельные вакцины, например, против гриппа, гепатита, пневмококковой инфекции, могут предлагаться подросткам и взрослым в зависимости от их возраста и состояния здоровья.

«Вакцинация — это ключевой метод профилактики инфекционных заболеваний путем введения в организм антигенов, стимулирующих иммунную систему и формирующих иммунитет. Различные виды вакцинации могут иметь разные показания и противопоказания», — отметила врач.