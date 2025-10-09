Теплое питье и муколитики: как лечить сухой кашель

Врачи рекомендовали для лечения кашля сначала перевести его во влажный

С приходом сезона простуд многие люди начинают страдать от сухого кашля. Обычно он вызван острыми респираторными инфекциями, реже — аллергией, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для лечения врачи рекомендуют сначала перевести его во влажный, по назначению врача можно принимать таблетки или леденцы против кашля, муколитики для разжижения слизи и антигистаминные препараты при аллергии.

Среди домашних методов часто используют теплое питье — например, чай с медом или молоко с маслом, минералку без газа, увлажнение воздуха и полоскания с солью и содой.

Кашель представляет собой защитный рефлекс организма, возникающий в ответ на раздражение респираторного тракта. Причины его появления разнообразны, однако чаще всего встречаются следующие: вирусные инфекции (например, грипп или ОРЗ), бактериальные инфекции, такие как бронхит или пневмония, аллергены — например, пыль, пыльца растений или шерсть домашних животных, обезвоженный воздух или раздражители, такие как дым или химические вещества.

