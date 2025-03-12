Тепло и поллиноз: как справиться с сезонной весенней аллергией

Весна — настоящее испытание для людей, страдающих аллергией. Особенно это касается тех, кто чувствителен к пыльце — это состояние называется поллиноз, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Поллиноз проявляется у значительной части аллергиков — от 104 до 30%. Проблему могут усугубить так называемые перекрестные аллергены: орехи, специи, мед, зелень, а также свежие косточковые фрукты, например, яблоки. Особенно активно аллергию провоцирует пыльца березы, пик цветения которой приходится на май. Внимания также требует тополиный пух: сам по себе он не вызывает реакций, но переносит пыльцу, которая становится причиной неприятных симптомов.

«Избежать обострения возможно, если минимизировать контакт с аллергенами. Конечно, лучше всего переехать на время в другую местность, но это не всегда реальный вариант — можно использовать и другие меры предосторожности. Например, не выходить на улицу в часы пиковой концентрации пыльцы в воздухе — это утро и первая половина дня. Если же прогулка неизбежна, на помощь придут солнцезащитные очки и медицинская маска, которые помогут защитить слизистые. Также стоит выбирать одежду, которую легко стирать, и менять ее как можно чаще, чтобы уменьшить контакт с аллергенами», — сказала Сережина.

Дома важно создать максимально безопасную среду. Закройте окна или используйте влажную марлю, чтобы задерживать пыльцу. Регулярная влажная уборка — залог чистоты, особенно для мягкой мебели, которая накапливает пыль. Питомцам, гуляющим на улице, необходимо устраивать водные процедуры после каждой прогулки.

«Подготовиться к сезону аллергии можно и с помощью медицины. Перед началом весны аллергологи рекомендуют выяснить точные причины реакции. Современные тесты, например, аллергочип, позволяют выявить до 300 потенциальных аллергенов за одно исследование. Это особенно полезно для выбора подходящих методов профилактики и лечения. Иногда эффективным решением становится аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Она помогает бороться с аллергией на пыльцу деревьев, трав, пылевых клещей и даже животных, однако ее нельзя начинать в период цветения», — объяснила врач.